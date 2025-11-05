БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Арабская координационная группа обсудили перспективы совместных инвестиций и устойчивого развития.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети Х.

"На состоявшемся в Баку заседании высокого уровня Арабской координационной группы мы подчеркнули продуктивное сотрудничество Азербайджана с учреждениями, входящими в состав Группы. Обсуждения были посвящены инвестиционным возможностям, формирующим экономический ландшафт региона, потенциалу освобождённых территорий, стратегическим инфраструктурным проектам, а также перспективам совместного финансирования и ко-инвестиционных инициатив.

Мы отметили важность расширения сотрудничества для продвижения устойчивого развития, углубления экономической интеграции и укрепления общего процветания", - говорится в публикации