В Бакинском метрополитене запущена услуга оплаты за проезд банковскими картами с поддержкой NFC

БАКУ/Trend/ - ЗАО «Бакинский метрополитен», входящее в холдинг AZCON Holding, внедрило очередное нововведение в рамках перехода к современным цифровым требованиям.

Как сообщили Trend в ЗАО, пассажиры Бакинского метрополитена теперь смогут оплачивать проезд всеми местными банковскими картами с поддержкой NFC, а также Apple Pay и Google Pay.

Параллельно с этим продолжает действовать оплата через BakiKart, BirBank и M10.

«Способ оплаты, который некоторое время действовал в тестовом режиме, теперь реализуется на всех станциях метрополитена. Нововведение успешно протестировано на станциях «Фиолетовой ветки». При использовании NFC пассажирам будет предоставлена возможность совершить разовый проезд даже при нулевом балансе банковской карты. Однако, если баланс не пополнится, оплата картой будет автоматически заблокирована. Хотя в настоящее время для повторного прохода с той же картой через один и тот же турникет необходимо подождать 10 минут, оплатить проезд той же картой можно без очереди у другого турникета», — говорится в сообщении ЗАО «Бакинский метрополитен».