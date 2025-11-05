В Зангилане проходит конференция на тему "Пять лет Победы: Торжество государственности и закона" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В связи с пятой годовщиной исторической Победы, одержанной под руководством Президента Ильхама Алиева, Генеральная прокуратура организовала в Конгресс-центре «Зангилан» конференцию на тему «Пять лет Победы: Торжество государственности и закона».

Как сообщает Trend, участники посетили бюст Великого лидера Гейдара Алиева, установленный в селе Агалы Зангиланского района, и Аллею шехидов в городе Зангилан, возложили цветы и почтили светлую память Великого лидера и шехидов.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!