Назван объем финподдержки в госбюджете Азербайджана на 2026 г. в связи с обеспечением занятости

БАКУ /Trend/ - В госбюджете на 2026 год предусмотрено выделить 1 млн манатов на финансирование договоров, заключенных между работодателями и Агентством занятости населения по статье «Создание дополнительных рабочих мест сверх квоты для обеспечения занятости лиц с особыми потребностями в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы».

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте «О бюджете Фонда страхования по безработице на 2026 год», который обсуждался сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике.

Отметим, что расходы Государственного фонда социальной защиты населения на 2026 год прогнозируются в размере 8 483 070 000 манатов.

