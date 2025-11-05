Как Узбекистан планирует усилить экономическое сотрудничество с США - к саммиту C5+1

БАКУ /Trend/ - Центральная Азия сегодня становится ареной растущего интереса мировых держав, каждая из которых стремится укрепить свои позиции в регионе. На этом фоне формат C5+1, объединяющий США и пять стран Центральной Азии, приобретает особое значение как инструмент углубления диалога по вопросам безопасности, инвестиций и устойчивого развития.

Предстоящий саммит, который состоится 6 ноября в Вашингтоне, рассматривается не просто как очередная встреча, а как возможность задать новый тон сотрудничеству между регионами. Для Узбекистана участие в нем носит стратегический характер: страна стремится укрепить статус ключевого партнера США и добиться ощутимых результатов - от привлечения инвестиций до усиления своего влияния на международной арене.

Узбекистан уже активно развивает сотрудничество с Соединенными Штатами, делая ставку на инновации и энергетику. В стране реализуются масштабные проекты компаний Schlumberger, Baker Hughes и Air Products общей стоимостью около $4 млрд, направленные на модернизацию газотранспортной инфраструктуры и внедрение решений в области “чистой” энергетики. Дополнительный импульс партнерству придал меморандум между Вашингтоном и Ташкентом о сотрудничестве в разведке и переработке критически важных минералов - направлении, которое становится всё более стратегическим на фоне глобальной энергетической трансформации.

Особое внимание к Ташкенту усилилось после визита Президента Шавката Мирзиёева в США в сентябре 2025 года. В ходе поездки глава государства провел переговоры с представителями американского бизнеса и Президентом Дональдом Трампом. Одним из ключевых итогов стала сделка между Uzbekistan Airways и корпорацией Boeing на сумму около $8 млрд - на поставку 22 самолётов Boeing 787 Dreamliner. Контракт стал символом доверия и показал, что отношения между странами переходят от политических заявлений к реальному экономическому партнерству.

По мнению экспертов, обновление авиапарка укрепит роль Ташкента как регионального авиахаба и позволит расширить прямые рейсы в Европу и Северную Америку. Для США это свидетельствует о растущем применении в Узбекистане современных западных технологий и стандартов.

Предстоящий саммит C5+1 рассматривается как логическое продолжение этого курса. Среди ключевых тем - развитие инфраструктурных и энергетических проектов, цифровая интеграция и укрепление региональной устойчивости. Для Узбекистана этот формат особенно выгоден: страна демонстрирует устойчивый экономический рост, продвигает “зеленую” повестку и лидирует в реформах, что делает ее наиболее привлекательным партнером для американских инвестиций.

Саммит также открывает для Узбекистана возможность продвинуть собственные инициативы в сфере логистики, возобновляемой энергетики и критических минералов - направлений, способных заметно укрепить экономический потенциал страны и всего региона.

Ташкент делает ставку на привлечение инвестиций, модернизацию инфраструктуры и расширение промышленного сотрудничества с американскими компаниями. Для Вашингтона же участие в C5+1 - это способ укрепления экономического присутствия в Центральной Азии. США заинтересованы в поддержке проектов солнечной и ветровой энергетики, а также в участии своих компаний в реализации программы “Зеленый" Узбекистан”.

Таким образом, интересы сторон во многом совпадают: Узбекистан стремится к технологическому развитию и доступу к международным рынкам, а США - к расширению своего экономического и политического влияния через практические проекты. Такой взаимный прагматизм делает предстоящий саммит выгодным для обеих сторон и усиливает шансы Ташкента на получение конкретных результатов.

"Дональд Трамп рассматривает инвестиции и присутствие американских компаний как инструмент дипломатии, позволяющий одновременно укреплять позиции США и приносить выгоду национальному бизнесу. Думаю, формат C5+1 станет именно таким инструментом - моделью стратегического партнёрства, выгодной обеим сторонам", - отметил бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

Кроме того, ожидается, что в рамках C5+1 будут обсуждены вопросы киберустойчивости и региональной безопасности. Ташкент в последние годы активно выстраивает инфраструктуру по защите цифровых систем и готов предложить конкретные инициативы в этой области.

Для сравнения: в то время как Казахстан делает упор на логистику, а Кыргызстан и Таджикистан сосредоточены на вопросах энергетики и миграции, Узбекистан придерживается более комплексного подхода, продвигая одновременно экономические реформы, развитие технологий и образования. Такой многоплановый курс позволяет Ташкенту занимать более заметную и активную позицию в диалоге с США.

Также одним из главных вопросов станет развитие транспортных коридоров. Узбекистан продвигает диверсификацию маршрутов, в том числе развитие Среднего коридора, соединяющего Центральную Азию с Европой через Южный Кавказ. Поддержка США может существенно расширить доступ Узбекистана к западным рынкам и снизить транзитные риски.

Символично, что накануне саммита Узбекистан усилил контакты не только с Вашингтоном, но и с ключевыми партнерами в Европе и Азии, подтверждая приверженность многовекторной политике и стремление к балансированию интересов.

Ноябрьский саммит C5+1 может стать для Узбекистана поворотным моментом - учитывая инвестиционную открытость и уже достигнутые результаты, Ташкент подходит к этой встрече с наибольшим потенциалом для получения долгосрочных выгод, включая приток инвестиций.