Бакинский судостроительный завод получит продление налоговой льготы

БАКУ /Trend/ - Бакинский судостроительный завод является главным судостроительным предприятием страны.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, посвященном обсуждению законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

Министр отметил, что заявка на продление налоговой льготы была поддержана консенсусом, поскольку деятельность завода соответствует экономическим и стратегическим целям Азербайджана.

Он также подчеркнул, что в стране нет некоммерческих судостроительных предприятий.

"Завод долгие годы оставался убыточным, но за последние 1-2 года объемы производства значительно выросли. В настоящее время одновременно строится около 10 судов. За последние 12 лет было построено всего 14–15 судов, что наглядно демонстрирует рост производства. Мы поддерживаем эту динамику и готовы отстаивать ее", - сказал М.Джаббаров.

