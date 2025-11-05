Формат "С5+1" должен преобразоваться в "С6" с участием Азербайджана - Ричард Хогланд

БАКУ /Trend/ - Азербайджан следует включить в формат "С5+1" между США и странами Центральной Азии.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель правления Caspian Policy Center, посол Ричард Хогланд в ходе мероприятия на тему "Десятилетие партнерства: что ждет формат C5+1 впереди?", состоявшемся сегодня в Вашингтоне.

"Я хотел бы внести одно предложение, которое, надеюсь, страны С5 обсудят в Вашингтоне на этой неделе, особенно во время завтрашнего саммита, - сказал Хогланд. - Речь идет о том, чтобы институционализировать формат С5 как международную организацию. Или, возможно, правильнее будет сказать - С6, поскольку Азербайджан все активнее участвует во всех встречах С5".

Дипломат сравнил эту инициативу с созданием АСЕАН в Юго-Восточной Азии и Балтийского совета. "Когда существует международная организация, она имеет большее влияние на мировой арене", - отметил он.

Хогланд также подчеркнул, что страны Центральной Азии находятся в непростой геополитической ситуации. "Им необходимо эффективно выстраивать отношения с соседями - Россией, Китаем, Ираном и Афганистаном, а также с более отдаленными партнерами, такими как ЕС и США. Страны С5 успешно справляются с этим, каждая по-своему", - сказал он.