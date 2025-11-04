В Анталье состоялись грандиозный концерт мастеров искусства Азербайджана и открытие литературной секции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках I Форума Послов азербайджанской культуры, в Анталье состоялось торжественное открытие Азербайджанской секции в библиотеке города и концерт азербайджанских мастеров искусств. Новая секция создана при поддержке министерства культуры Азербайджана, посольства Азербайджана в Турции, Азербайджанского культурного центра в Анкаре и муниципалитета провинции Анталья, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В церемонии приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, заместитель губернатора Антальи Айхан Язкан, мэр района Кепез Месут Кочагёз и другие официальные лица.

Директор библиотеки Огузхан Джейлан рассказал о новой секции, отметив, что в ней собрано 700 изданий, посвящённых истории, культуре и литературе Азербайджана.

Выступавшие на мероприятии высоко оценили создание Азербайджанской секции, подчеркнув, что этот проект стал значимым вкладом в развитие культурных связей между двумя братскими странами. Гости также ознакомились с деятельностью библиотеки, которая работает круглосуточно и насчитывает 100 тысяч зарегистрированных читателей, среди которых около тысячи - граждане Азербайджана.

В Азербайджанской секции представлены произведения классической и современной литературы, книги о национальной истории, искусстве, фольклоре, а также издания, посвящённые Великой Победе в 44-дневной Отечественной войне.

В рамках Тюркского фестиваля культурных маршрутов состоялся грандиозный концерт азербайджанских мастеров искусств. Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана и Государственным комитетом по работе с диаспорой при содействии министерства культуры и туризма Турции, прошло на сцене Государственного театра оперы и балета Антальи.

В зале присутствовали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, представители местных властей, делегаты из 40 стран - участники форума, а также многочисленные жители и гости Антальи.

Праздничный вечер, ставший торжеством азербайджанской музыки и танца, украсили выступления народных артистов Полада Бюльбюльоглу, Фархада Бадалбейли, Мурада Гусейнова, Назакет Теймуровой, Тейюба Асланова, Мурада Адыгёзалзаде, Алихана Самедова, Авеза Абдуллаева, заслуженных артистов Эльнары Мамедовой, Джейлы Сеидовой, Элвина Ганиева и других известных исполнителей.

Звучали произведения азербайджанских и мировых композиторов, мугам и народные песни, которые были встречены бурными аплодисментами публики. Особый восторг вызвали красочные танцевальные композиции, представленные Азербайджанским государственным ансамблем танца и заслуженной артисткой Этери Джафаровой.

В завершение вечера министр культуры Адиль Керимли, председатель Государственного комитета Фуад Мурадов и посол Рашад Мамедов поднялись на сцену, поблагодарили артистов за блестящее выступление и сфотографировались с ними на память.

Отметим, что Форум Послов азербайджанской культуры продолжит свою работу 4 ноября насыщенной программой презентаций и культурных мероприятий.

