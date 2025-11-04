Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Для прочного единства тюркских государств необходима общность языка - Бинали Йылдырым

Общество Материалы 4 ноября 2025 12:51 (UTC +04:00)
Алёна Павленко
БАКУ/Trend/ - Для прочного единства тюркских государств необходима общность языка.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым на полях 18-го заседания Совета старейшин ОТГ в Баку.

Он подчеркнул, что одним из ключевых направлений взаимодействия тюркских стран остаётся вопрос общего алфавита, который станет основой для языкового единства.

"Общий алфавит играет важную роль в укреплении сотрудничества между тюркскими государствами. Выдающийся просветитель тюркского мира Исмаил бей Гаспринский говорил, что единство возможно только при общности языка, труда и мысли", - отметил Йылдырым.

По его словам, укрепление единства между тюркскими странами также будет способствовать развитию взаимной торговли, инвестиций и созданию новых рабочих мест, что, в свою очередь, упростит экономические связи и повысит благосостояние стран-участниц ОТГ.

