Строительные работы в городе Зангилан близятся к завершению - Вахид Гаджиев

Общество Материалы 5 ноября 2025 11:02 (UTC +04:00)
Аслан Мамедли
ЗАНГИЛАН /Trend/ - В настоящее время строительные работы в городе Зангилан и в селе Шукюрбейли Джебраильского района близятся к завершению.

Как передает карабахское бюро Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском, Губадлинском и Джабраильском районах Вахид Гаджиев на конференции «Пять лет Победы: торжество государственности и закона» в Зангилане.

Он сообщил, что строительные работы продолжаются в селах Солтанлы Джебраильского района, Махрузлу, Зиланлы Губадлинского района и Джахангирбейли Зангиланского района.

