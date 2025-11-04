В честь Дня Победы Азербайджана пройдут шествия в сопровождении военных оркестров

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики плану, в честь пятой годовщины Дня Победы на центральных улицах, проспектах и ​​площадях городов Баку, Сумгайыт, Нахчыван, Ханкенди, Шуша и Лачин будут организованы шествия в сопровождении военных оркестров.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Отмечено, что 6 ноября с 10:00 до 12:00 шествия пройдут по следующим маршрутам:

В Баку:

- Аллея шехидов, комплекс «Пламенные башни», станция метро «Ичеришехер», Гала гапысы (Крепостные ворота), Азербайджанский государственный кукольный театр, круг «Азнефть», памятник «Бахрам Гур»;

- парк Г. Мусабекова, улица Абдуррагим бека Хагвердиева, проспект Гусейна Джавида, парк Гусейна Джавида, Парламентский проспект, Аллея шехидов;

- спортивно-развлекательный центр «Олимпик Стар», улица Самеда Вургуна, Парк офицеров, Бакинский государственный цирк, Дворец Гейдара Алиева, памятник Насими, проспект Нефтяников.

В Сумгайыте - территория Приморского бульвара.

В Нахчыване: от пересечения улиц Д. Пишевари, Азиза Алиева и проспекта Гейдара Алиева до Парка "Зафар".

Центральные улицы и проспекты городов Ханкенди, Лачин и Шуша.

