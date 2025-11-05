Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
При поддержке Azercell Фонд «YAŞAT» организовал II Интеллектуальный Марафон для детей шехидов (ФОТО)

Общество Материалы 5 ноября 2025 16:11 (UTC +04:00)
При поддержке Azercell Фонд «YAŞAT» организовал II Интеллектуальный Марафон для детей шехидов (ФОТО)

С 1 по 3 ноября 2025 года в Губе прошел II Интеллектуальный Марафон для детей шехидов, организованный Фондом «YAŞAT» при поддержке ООО «Azercell Telecom».

На мероприятии, приуроченном 5-й годовщине Победы в Отечественной войне, приняли участие дети шехидов в возрасте от 16 до 23 лет. Основной целью марафона являлось содействие развитию интеллектуальных и социальных навыков молодежи, а также обмен знаниями и опытом.

В рамках проекта представители Azercell провели о тренинг по кибербезопасности. Специалисты компании поделились с молодежью правилами безопасного поведения в цифровой среде, защиты персональных данных и способах противодействия онлайн-угрозам. Инициатива стала продолжением серии социальных проектов, реализуемых Azercell с целью повышения цифровой грамотности молодежи и формирования безопасной интернет-среды.

В рамках марафона были организованы различные интеллектуальные игры, конкурсы и развлекательные программы. Победителям и всем участникам были вручены призы и подарки.

