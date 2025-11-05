Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Азербайджане созданы равные условия для представителей разных религиозных убеждений – Салман Мусаев

Общество Материалы 5 ноября 2025 15:57 (UTC +04:00)

Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане созданы равные условия для представителей разных религий и религиозных убеждений.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Салман Мусаев, выступая сегодня на фестивале «Цвет различия», организованном Государственным комитетом в рамках «Года Конституции и суверенитета».

"В Азербайджане представители каких-либо религий никогда не подвергались дискриминации, для них созданы равные условия", - сказал С.Мусаев.

Он отметил, что это является источником нашей гордости.

"Мы живём в атмосфере уважения и почтения друг к другу», - сказал заместитель председателя Госкомитета.

