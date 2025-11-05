Рынок страхования жизни в Азербайджане вырос в январе-сентябре

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре текущего года в Азербайджане по видам страхования жизни было собрано 655,437 миллиона ​​манатов страховых премий.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 95,3 миллиона манатов, или на 17%, больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период выплаты по видам страхования жизни увеличились на 121,6 миллиона манатов, или на 33,5%, достигнув 484,664 миллиона манатов.

Таким образом, из каждых 100 манатов страховых премий, собранных на рынке страхования жизни за 9 месяцев, клиентам было возвращено 73,9 маната.

Отметим, что в январе-сентябре текущего года 16 страховых компаний Азербайджана собрали 1,157 миллиарда манатов страховых премий. Это на 133,5 миллиона манатов, или на 13%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составил 683,896 миллиона манатов, что на 130,1 миллиона манатов или 23,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

