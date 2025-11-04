Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Поезд с пшеницей проследовал через Азербайджан в Армению (ФОТО/ВИДЕО)

Экономика Материалы 4 ноября 2025 18:57 (UTC +04:00)
Поезд с пшеницей проследовал через Азербайджан в Армению (ФОТО/ВИДЕО)

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Поезд с пшеницей проследовал через Азербайджан в Армению.

Как сообщает Trend, 15 вагонов с пшеницей общим весом 1048 тонн 800 кг были оформлены и отправлены на станцию ​​Даларик в Армении из Российской Федерации транзитом через Азербайджан и Грузию 4 ноября в 00:15.

Отметим, что 21 октября этого года в ходе государственного визита в Казахстан Президент Ильхам Алиев заявил о снятии всех ограничений, существовавших с периода оккупации в отношении транзита грузов в Армению.

