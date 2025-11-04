Азербайджан обсудил с государствами-членами ОИС развитие экспортных стратегий

БАКУ/Trend/ - Состоялся обмен мнениями по теме разработки и совершенствования экспортных стратегий в государствах-членах Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

Обсуждения прошли в рамках 41-го заседания Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству ОИС, состоявшемся в Стамбуле (Турция), в котором принял участие заместитель министра экономики Азербайджана Ровнаг Абдуллаев.

На заседании было подчеркнуто, что Азербайджан придает особое значение углублению многостороннего сотрудничества и экономической интеграции с государствами-членами ОИС. Также была представлена ​​информация о мерах, реализуемых в стране по диверсификации экспортных рынков и расширению ненефтегазового экспорта, и о проектах, расширяющих доступ к европейским рынкам и рынкам ОИС. Отмечено, что реализация программ обмена для экспортеров малого и среднего бизнеса, совместных проектов в промышленности, возобновляемой энергетике, сельском хозяйстве и других областях может способствовать дальнейшему укреплению существующих торгово-экономических отношений.

Вниманию участников мероприятия были представлены благоприятная деловая и инвестиционная среда, сложившаяся в Азербайджане, перспективные направления сотрудничества, возможности создания промышленных зон, а также налоговые и таможенные льготы, действующие на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и другие механизмы стимулирования.

На встрече, состоявшейся с участием руководителей профильных государственных органов стран-членов организации, обсуждались вопросы реализации «ОИС-2025: Программа действий», влияние мировых экономических тенденций на страны-члены ОИС, развитие торговых отношений в рамках ОИС, повышение роли частного сектора в экономическом сотрудничестве, углубление финансового взаимодействия, совершенствование транспортно-коммуникационной инфраструктуры и другие актуальные вопросы. Состоялся обмен мнениями по вопросам разработки и совершенствования экспортных стратегий в странах-членах ОИС.

