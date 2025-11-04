Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Когда звучит душа Азербайджана - вечер народной музыки (ФОТО)

Культура Материалы 4 ноября 2025 16:15 (UTC +04:00)
Когда звучит душа Азербайджана - вечер народной музыки (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

Вугар Иманов
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В зале Международного центра мугама в Баку состоялся концерт Заслуженного коллектива Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, лауреата Президентской премии Мустафы Ашурова, чьё мастерство и вдохновенная энергия придали программе особую выразительность.

В этот вечер на сцене звучали гармония и душа Азербайджана. Оркестр представил яркую музыкальную палитру, объединившую произведения национальных классиков, среди которых - Адиль Герай, Сулейман Алескеров, Джахангир Джахангиров, Огтай Кязыми, Шамси Керимов, Гаджи Ханмамедов, Тофиг Гулиев, Фикрет Амиров, Рамиз Миришли.

Мелодии сменяли друг друга, словно оживающие картины - то лиричные и задумчивые, то динамичные и полные радости. Каждая нота передавала богатство национального звучания, многоголосие инструментов и живое дыхание народной музыки, оркестр и музыканты в соло словно дарили всем присутствующим частицу своего вдохновения.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

