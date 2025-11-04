Назван объем трансфертов из ГНФАР в бюджете 2026 г.

БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета на следующий год прогнозируются в размере 38,609 млрд манатов, что на 253 млн манатов или 0,7% больше показателя текущего года.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в заключении Счетной палаты Азербайджанской Республики по проекту государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год, которое было обсуждено на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, хотя относительно низкий уровень трансфертов из Государственного нефтяного фонда по сравнению с текущим годом окажет снижающее влияние на доходы бюджета, это, как ожидается, будет компенсировано ростом налога на добавленную стоимость, налога с дохода физических лиц, налога на прибыль юридических лиц и поступлений от платных услуг бюджетных организаций.

Было подчеркнуто, что трансферты из Государственного нефтяного фонда прогнозируются в размере 12,835 млрд манатов, что на 1,646 млрд манатов или 11,4% меньше прогноза на текущий год, что следует положительно оценить с точки зрения снижения зависимости государственного бюджета от нефтяных доходов.

В то же время было отмечено, что в следующем году поступления от налога на добавленную стоимость (НДС), который считается косвенным налогом, по прогнозам, составят 9,216 млрд манатов. Отмечено, что по этому показателю НДС, как ожидается, станет крупнейшим источником поступлений в общем объеме доходов государственного бюджета, с долей 23,9% после трансфертов из Государственного нефтяного фонда.

