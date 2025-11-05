Президент Ильхам Алиев наградил ряд деятелей науки

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда лиц за заслуги в развитии азербайджанской науки.

Как сообщает Trend, ряд деятелей науки награжден по случаю 80-летнего юбилея Национальной академии наук Азербайджана.

"Руководствуясь пунктами 23 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, по случаю 80-летнего юбилея Национальной Академии наук Азербайджана постановляю:

1.За заслуги в развитии азербайджанской науки наградить следующих лиц:

«Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики»

Эфендиева Галиба Мамед оглу

Алиева Адиля Абас Али оглу

Керимова Рагуба Шахмар оглу

Мамедбейли Эльдара Гусейнгулу оглу

Мамедзаде Ильхама Рамиз оглу

орденом «Шохрат»

Алгулиева Расима Мухаммед оглу

Фейзуллаева Акпера Акпер оглу

Гусейнову Ираду Мамед гызы

Шукюрова Керима Керем оглу

орденом «Эмек» 3-й степени

Абасова Сафу Ислам оглу

Айда Заде Кямиля Раджаб оглу

Алиева Аловсата Гараджа оглу

Алиева Имира Ильяс оглу

Асадова Мирсалима Миралам оглу

Азизову Фариду Ахад гызы

Гасымова Октая Кязым оглу

Мехдиева Ариф-Алу Али-Овсад оглу

Мадатова Рагима Салим оглу

Мустафаева Ислама Исрафил оглу

Мустафаева Техрана Алишан оглу

Расулова Махира Абдулали оглу

Сардарлы Рауфа Мадат оглу

Шахмурадова Ильхама Эйюб оглу

медалью «Терегги»

Аббасова Эльдара Мехди оглу

Абдуллабекову Гюляр Гасан гызы

Багирова Экрема Дахил оглу

Бахрамова Джаби Эмирвар оглу

Буньятзаде Кенуль Юсиф гызы

Алиева Тевеккюля Расул оглу

Алиеву Нурай Ядигяр гызы

Хавари Сархана Аббас оглу

Ибадуллаеву Сайяру Джамшид гызы

Гафарова Рамазана Орудж оглу

Гулиеву Хатиру Наджафгулу гызы

Гурбанова Физули Мухаммед оглу

Махмудова Масуда Ахмед оглу

Мамедли Алиагу Эйюб оглу

Мамедли Тахира Ядигяр оглу

Рзаева Сейфаддина Гюльверди оглу

Сейдалиева Наримана Фарман оглу

Шукюрлю Юсифа Гаджибала оглу

Шукюрова Агагусейна Мамедгусейн оглу.

2.За особые заслуги в развитии азербайджанской науки и многолетнюю плодотворную деятельность предоставить персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики следующим лицам:

Гамидову Имамверди Явер оглу

Мустафазаде Тофигу Тейюб оглу

Шарифову Кямандару Кязым оглу", - говорится в распоряжении.