Счетная палата о купонных выплатах по внутренним заимствованиям

БАКУ /Trend/ - По данным министерства финансов, по состоянию на 1 сентября 2025 года общий объем государственного долга составил 25,417 млрд манатов, а согласно прогнозу на конец года, этот показатель ожидается на уровне 25,404 млрд манатов.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в заключении Счетной палаты Азербайджанской Республики по проекту государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год, которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Согласно документу, если рассматривать динамику исполнения расходов на обслуживание государственного долга, уровень исполнения за отчетный период (январь-август) составил 55,2%. За этот период выплаты по основному долгу были осуществлены в размере 643,2 млн манатов, что равно 58,5% от годового прогноза. До конца года планируется осуществить дополнительные выплаты по основному долгу в размере 455,9 млн манатов, что составляет 41,5% от годового прогноза.

Отмечено, что в итоге до конца 2025 года прогнозируется осуществление нового заимствования на сумму примерно 442,8 миллиона манатов. С учетом дисконтных сумм по внутренним заимствованиям предполагается, что максимальный объем по этому показателю может составить 500 миллионов манатов. «Опыт исполнения бюджета прошлых лет показывает, что дефицит государственного бюджета формируется в основном в последнем квартале года, и в этой связи ожидается, что потребность в новых внутренних заимствованиях возникнет именно в этот период. В этом случае первые купонные выплаты по новым заимствованиям придутся на 2027 год», - говорится в сообщении.