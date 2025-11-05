C5+1 как точка пересечения интересов. США ищут партнеров, Казахстан - инвестиции

БАКУ /Trend/ - Формат сотрудничества “Центральная Азия +1” стремительно превращается в один из ключевых инструментов региональной дипломатии, отражая растущий интерес мировых держав к стратегически важному региону. В октябре в Душанбе прошел саммит “Центральная Азия + Россия”, а уже спустя месяц аналогичную встречу проводит США. Такая последовательность показывает, что Вашингтон активизирует усилия по укреплению своих позиций в Центральной Азии, стремясь занять устойчивое место в пространстве, где традиционно доминировали Москва и Пекин.

Для Астаны участие в формате C5+1 с США имеет особое значение. Казахстан рассматривает взаимодействие с Вашингтоном как часть стратегии укрепления суверенитета и повышения экономической самостоятельности. Саммит с США открывает перспективы для заключения новых инвестиционных соглашений и запуска совместных проектов с американскими корпорациями, способствуя развитию инфраструктуры, цифровой трансформации и промышленного потенциала страны.

Во время визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк в сентябре 2025 года были обозначены ключевые направления казахстанско-американского сотрудничества. Сегодня в Казахстане работают более 630 американских компаний, включая Chevron, ExxonMobil, Boeing, Meta, Citibank и Wabtec. Особенно активно развивается партнерство в транспортной сфере: соглашение с Wabtec на сумму более 4 миллиардов долларов предусматривает развитие машиностроения и международных железнодорожных коридоров. Казахстан также сотрудничает с Boeing, чьи самолеты составляют основу авиапарка Air Astana и SCAT. В ближайшие годы планируется расширение поставок, что укрепит позиции Казахстана как транспортного и логистического хаба Евразии. Кроме того, США также заинтересованы в развитии Среднего коридора как важного звена для диверсификации торговых маршрутов между Азией и Европой.

Немаловажным направлением остается горнодобывающий сектор. Казахстан активно привлекает глобальные корпорации Rio Tinto, Anglo Teck и Fortescue, а также развивает сотрудничество с США в области критически важных минералов - меди, лития, графита и вольфрама.

Особое место в экономике Казахстана занимает уран. В 2024 году национальная компания “Казатомпром” произвела 23 270 тонн урана, увеличив добычу на 10 процентов. На страну приходится около 14 процентов мировых запасов и свыше 40 процентов мировой добычи урана, а в американском импорте доля Казахстана превышает 24 процента. В 2017 году в Усть-Каменогорске при поддержке Вашингтона и фонда “Инициатива по сокращению ядерной угрозы” (NTI) был создан Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ - проект, на который США выделили почти 50 миллионов долларов.

В отличие от нефтегазовой отрасли, где доминируют Chevron и ExxonMobil, американские компании напрямую не участвуют в добыче урана. Большинство совместных предприятий “Казатомпрома” созданы с партнерами из Франции (Orano) и Китая (CGN). Однако растущий интерес США к совместным инвестициям в переработку критических минералов отражает линию Вашингтона на укрепление собственной энергетической безопасности.

Казахстан остается крупнейшим партнером США в Центральной Азии, обеспечивая до 97 процентов регионального экспорта в американском направлении и более половины совокупного ВВП региона. Для Вашингтона Астана - ключевая точка опоры в Евразии, сочетающая политическую стабильность, экономический потенциал и доступ к стратегическим ресурсам. Для Казахстана же партнерство с США - это путь к технологическому обновлению, модернизации промышленности и укреплению многовекторности внешней политики.

Таким образом, интерес США к Казахстану выходит за рамки экономики и отражает стремление Вашингтона закрепиться в центре Евразии. Для Астаны же сотрудничество с США становится способом балансировать между мировыми игроками, укреплять свой суверенитет и развивать экономику через доступ к инвестициям, технологиям и инновациям. Формат C5+1 превращается в механизм формирования нового баланса сил в регионе, где Казахстан играет одну из ключевых ролей.