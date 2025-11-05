Мухаммад Шахбаз Шариф поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Победы

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня Победы.

Как сообщает Trend, в поздравительном письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа и Правительства Пакистана, а также от себя лично передаю Вам самые теплые поздравления по случаю пятой годовщины Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Этот исторический день является ярким воплощением отваги, единства и непоколебимой решимости Азербайджана восстановить свой суверенитет и территориальную целостность. В результате этой решительной Победы были освобождены исконные земли Азербайджана, включая любимый город Шуша.

Это знаменательное событие также является хорошей возможностью высоко оценить исключительные заслуги и дальновидное лидерство Вашего превосходительства как государственного деятеля в достижении исторического соглашения с Арменией, которое открыло путь к прочному миру и периоду новых экономических возможностей в Кавказском регионе.

Ваше превосходительство, с нетерпением жду возможности принять участие вместе с Вами в мероприятиях по случаю Дня Победы в Баку 8 ноября 2025 года. Уверен, что мой визит предоставит прекрасную возможность для продвижения нашей взаимовыгодной повестки, в частности, в рамках важной договоренности, достигнутой в ходе XVII Саммита Организации экономического сотрудничества, состоявшегося в Ханкенди 4 июля 2025 года.

С нетерпением ожидаем Вашего скорейшего визита в Пакистан в удобное для Вашего превосходительства время. В этой связи с удовлетворением сообщаю, что наши делегации усердно работают над завершением некоторых вопросов для официального запуска ряда взаимовыгодных инициатив в ходе данного визита.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз подчеркиваю стремление Пакистана вывести наши связи на уровень многогранного взаимовыгодного стратегического и экономического партнерства на благо наших братских народов.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам".