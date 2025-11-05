Назван объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы в январе-октябре

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана в государственный бюджет поступило 14 миллиардов 378,4 миллиона манатов налогов, при этом выполнение прогноза составило 105,5 процента.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Госслужбы.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года налоговые поступления в государственный бюджет увеличились на 229,9 миллиона манатов или на 1,6 процента.

Доходы от ненефтегазового сектора составили 10 миллиардов 411,8 миллиона манатов при выполнении прогноза на 103,0 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления от этого сектора увеличились на 860,3 миллиона манатов или на 9,0 процента.

На долю ненефтегазового сектора пришлось 72,4 процента всех налоговых поступлений, тогда как на нефтегазовый сектор - 27,6 процента.

В январе-октябре 2025 года, в рамках процесса легализации численности работников и фонда оплаты труда, поступления от взносов обязательного государственного социального страхования составили 5 миллиарда 234,2 миллиона манатов. Поступления из этого источника увеличились на 12,1% или более чем на 563,0 млн манатов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Поступления от внебюджетных организаций увеличились на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 3 миллиарда 503,5 миллиона манатов.

Доходы от взносов по страхованию от безработицы увеличились на 11,1 процента и составили 185,5 миллиона манатов, в том числе по внебюджетным организациям - на 12,1 процента, до 141,8 миллиона манатов.

Поступления от обязательного медицинского страхования выросли на 10,5 процента и превысили 916,2 миллиона манатов, а по внебюджетным организациям — на 9,9 процента, составив 650 миллионов манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!