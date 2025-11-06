Сокровищница азербайджанского искусства – состоялось открытие новой постоянной экспозиции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось торжественное открытие новой постоянной экспозиции "Сокровищница азербайджанского искусства". Приуроченная к пятой годовщине славной Победы в 44-дневной Отечественной войне, она стала символичным напоминанием о непрерывности нашей культурной традиции, бережно сохраняемой и передаваемой на протяжении тысячелетий, сообщает Trend Life.

На церемонии выступили директор Национального музея искусств, доктор искусствоведения, доцент Ширин Меликова, директор Национального музея истории Азербайджана, доктор исторических наук, академик Наиля Велиханлы, а также народный художник Азербайджана Салхаб Мамедов. В своих выступлениях они подчеркнули, что новая экспозиция не только демонстрирует выдающиеся достижения азербайджанского искусства, но и воплощает в художественном образе национальную гордость, дух свободы и победы, которые стали неотъемлемыми ценностями нашей новейшей истории.

После официальной части гости ознакомились с экспозицией, последовательно и научно обоснованно раскрывающей путь развития азербайджанского искусства — от эпохи бронзы до XIX века. В первом разделе представлены керамические сосуды и металлические изделия бронзового и античного периодов, отражающие не только бытовую культуру, но и художественное мышление своей эпохи. Впервые в экспозиционной практике музея показана карта с обозначением мест обнаружения археологических артефактов, а также демонстрируется в формате анимационного фильма процесс изготовления чернолощёной керамики — одного из древнейших ремесленных промыслов.

Особое внимание привлекают образцы древней пластики. Среди них — идол женской фигуры из некрополя Тепебашы в селе Фазыл (Шекинский район), символ плодородия и синкретический образ полуптицы-полуженщины, воплощение древнейших представлений о божественной сущности. Наряду с ним экспонируется статуэтка «балбал» — уникальное свидетельство культа предков в тюркской культурной традиции и один из ранних примеров монументального искусства.

Раздел, посвящённый средневековому мастерству, представляет образцы резьбы по дереву и медного дела, выполненные в традиционной технике инкрустации, богатые каллиграфическими надписями и орнаментальными мотивами. Здесь же демонстрируются лучшие образцы ювелирного искусства, художественной вышивки и национальных костюмов, воплощающих тонкость ремесленного вкуса и глубокую связь художественной практики с народной эстетикой.

Отдельного внимания заслуживают ковры губинско-ширванской, гянджинско-газахской, карабахской и тебризской школ — яркие свидетельства непреходящей силы национального орнамента, художественного воображения и чувственного отношения к цвету и ритму.

Завершают экспозицию шедевры декоративно-прикладного искусства XVI–XIX веков, в том числе произведения каджарской эпохи, в которых мастерски соединяются традиции сефевидской художественной школы с восточными и западными эстетическими влияниями. Среди представленных работ — изразцы и дворцовая керамика, миниатюры к рукописям произведений великих поэтов Востока, произведения Мирзы Гадима Иревани, а также работы выдающегося художника и каллиграфа Мир Мохсуна Навваба и других мастеров, определивших развитие национальной живописной школы.

Экспозиция "Сокровищница азербайджанского искусства" не только представила широкой публике уникальные памятники материальной и духовной культуры, но и стала художественным пространством памяти, преемственности и созидания — своего рода музейным манифестом национального культурного самосознания.

