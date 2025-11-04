Самир Шарифов принимает участие во Всемирном социальном саммите ООН в Дохе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 ноября в Дохе начал свою работу второй Всемирный социальный саммит ООН. В саммите принимают участие более 8 тысяч гостей, в том числе главы государств и правительств, министры, ученые, представители ООН, гражданского общества и частного сектора, молодежных организаций.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, по поручению Президента Азербайджанской Республики страну на саммите представляет делегация во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым.

В состав делегации входят заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, посол в Государстве Катар, секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию, ответственные сотрудники Кабинета министров и министерства иностранных дел.

В первый день Саммита, посвященного реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, особенно продвижению повестки социального развития, была принята "Дохинская политическая декларация".

С. Шарифов выступил на пленарном заседании Всемирного социального саммита. В своём выступлении он проинформировал о выполнении в Азербайджане обязательств в социальной сфере, предусмотренных Копенгагенской декларацией, и отметил, что страна активно участвует в международном сотрудничестве по вопросам социального развития и оказывает помощь многим развивающимся странам в области образования, здравоохранения и гуманитарной сфере.

Он также заявил, что Азербайджан делится с этими странами успешным опытом эффективного предоставления населению социальных и государственных услуг через специально созданные центры, готов расширять сотрудничество в этом направлении и продолжать оказывать помощь этим странам.

В то же время, отметив принятие Бакинских руководящих принципов по развитию человеческого потенциала для климатической устойчивости в рамках проведенной в Баку в 2024 году Глобальной климатической конференции (COP29), он сообщил, что в 2026 году Азербайджан примет 13-й Всемирный форум по градостроительству и следующую ежегодную сессию Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана с целью реализации этих принципов.

В заключение С. Шарифов вновь подтвердил приверженность Азербайджанской Республики выполнению обязательств, вытекающих из недавно принятой Дохинской политической декларации и Севильской декларации по финансированию развития, принятой в июле текущего года, и продолжению соответствующей поддержки в рамках международного сотрудничества.

Азербайджанская делегация приняла участие в первом заседании "Глобального альянса против голода и нищеты", проведенном в рамках Саммита, в круглом столе на тему "Укрепление трех столпов социального развития: искоренение нищеты, полная и продуктивная занятость и достойная работа для всех и социальная интеграция", а также в ряде двусторонних встреч.

Второй Всемирный социальный саммит продлится до 6 ноября.

