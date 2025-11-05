В Баку проходит курс НАТО (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках «Концепции оперативных возможностей» НАТО в Баку проводится курс «Оценка боеготовности штабов, частей и подразделений Сухопутных войск (CREVAL)».

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в мероприятии, организованном в Центре военных игр Национального университета обороны, участвуют соответствующие военнослужащие НАТО и стран-партнёров.

"Цель курса ‒ сертификация военнослужащих для проведения оценки частей и подразделений, заявленных в состав Объединённых сил Альянса.

Отметим, что в мероприятии, в целом, принимают участие до 39 представителей стран-членов и партнёров НАТО", - говорится в информации ведомства.

