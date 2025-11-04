Талех Кязымов назвал объем стратегических валютных резервов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Стратегические валютные резервы Азербайджана за первые десять месяцев 2025 года выросли на 16,2% и к концу периода достигли 82,5 млрд долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете на 2026 год» в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, на конец октября валютные резервы Центробанка составили 11,4 млрд долларов.

"Стратегические валютные резервы продолжают значительно превышать международно принятые нормы достаточности и обеспечивают покрытие импорта товаров и услуг на 37 месяцев.

Денежно-кредитная политика в 2025 году была направлена на поддержание инфляции в пределах целевого показателя за счет монетарных условий. По официальным данным, в сентябре 2025 года 12-месячная инфляция составила 5,7%", - отметил он.

