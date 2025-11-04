Назван прогнозируемый объем сальдо текущего счета платежного баланса Азербайджана в 2026 г.

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в следующем году сальдо текущего счета составит 1,901 млрд долларов США, сократится до 1,230 млрд долларов США в течение следующих двух лет и увеличится до 1,837 млрд долларов США в среднесрочной перспективе за счет роста добычи газа.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в заключении Счетной палаты Азербайджанской Республики по проекту государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год, которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отмечено, что одними из основных факторов, определяющих прогнозируемую динамику платежного баланса на 2026 год, являются добыча нефти и газа и цены на них. Прогноз цены на нефть в размере 65 долларов США за баррель в среднесрочной перспективе, а также прогноз снижения добычи нефти и газа, за исключением 2029 года, повлияли на формирование профицита текущего счета.

Согласно прогнозам, соотношение финансирования импорта в ненефтегазовом секторе к соответствующему сектору постепенно увеличится в 2026–2029 годах и достигнет 36,2%.

При этом было подчеркнуто, что, согласно прогнозам платежного баланса, экспорт ненефтегазовой продукции в 2026 году прогнозируется на уровне 4,2 млрд долларов США.

