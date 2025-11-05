Сотрудничество с международными организациями укрепляет суверенитет стран - Нацкомитет Катара

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество с международными организациями, в частности с Организацией объединённых наций, не ослабляет, а напротив, укрепляет основы государственного суверенитета.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор Департамента программ и информирования Национального комитета по правам человека Государства Катар Хамад Аль-Хаджри на международной научно-практической конференции «Государственный суверенитет и национальные конституции в XXI веке: глобальные вызовы, тенденции и перспективы» в Баку.

Он подчеркнул, что Катар рассматривает защиту национальных ценностей и культуры как один из главных приоритетов в сотрудничестве с международными партнерами:

"Помимо сохранения нашей национальной идентичности, мы вместе с международным сообществом вносим вклад в защиту прав человека, укрепление доверия и справедливости".

В своем выступлении Хамад Аль-Хаджри отметил усилия Катара по гармоничному сочетанию принципов суверенитета и прав человека в рамках "Национальной стратегии развития - 2030". По его словам, "суверенитет в XXI веке - это не только юридическое понятие, но и модель управления, основанная на ценностях, институтах и технологиях".

Он также подчеркнул, что международное сотрудничество должно строиться на взаимном уважении, доверии и стремлении к благополучию человека: "Суверенитет каждого государства основан на его ценностях и воле народа. Мы стремимся сохранять эти ценности и оставаться надёжным и ответственным членом международного сообщества".

