Суверенитет - основа легитимного участия в ЕС - профессор из Венгрии

БАКУ/Trend/ - Суверенитет служит конституционной основой для конструктивного и легитимного участия государств в Европейском Союзе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня заявил профессор Венгерского института внешних связей и торговли Ласло Васа на международной научно-практической конференции «Государственный суверенитет и национальные конституции в XXI веке: глобальные вызовы, тенденции и перспективы» в Баку.

Он подчеркнул, что традиционно суверенитет означает абсолютную власть над территорией: «Однако в современном взаимосвязанном мире эта концепция претерпела изменения, и современный суверенитет стал общей и ответственной концепцией, охватывающей принципы как автономии, так и сотрудничества. Подход Венгрии показывает, что государство может адаптироваться к этим реалиям и в то же время сохранять свой суверенитет в рамках конституции. Сотрудничество не означает зависимость. Конституционный суверенитет составляет теоретическую основу венгерской модели».

Профессор заявил, что Венгрия поддерживает конституционный плюрализм: «Это не принцип подчинения, а принцип сотрудничества и координации. Основной закон устанавливает, что внутренняя конституция Венгрии является основным источником легитимности.

Таким образом, суверенитет служит конституционной основой для осмысленного и легитимного участия в жизни стран Европейского Союза. Венгерская модель представляет собой ответственный суверенитет. Эта модель далека как от крайнего национализма, так и от некритической интеграции, представляя собой динамичный подход, основанный на исторической преемственности и конституционной идентичности.

В заключение следует отметить, что суверенитет — это не пережиток прошлого, а живой конституционный принцип, обеспечивающий легитимность, сотрудничество и идентичность. Венгерский подход сочетает самоуправление с интеграцией, связывает демократию с конституционной традицией и вносит вклад в плюралистический европейский порядок, учитывающий как единство, так и многообразие».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!