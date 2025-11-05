С участием матерей шехидов состоялось мероприятие, посвященное 5-летию Победы в Отечественной войне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 ноября состоялось мероприятие, посвященное 5-летию исторической Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

На мероприятии, проведенном при поддержке Фонда Гейдара Алиева, присутствовали приехавшие из различных регионов нашей страны матери героев, ставших шехидами в Первой Карабахской войне, Отечественной войне, Апрельских и Товузских боях, а также в ходе антитеррористических операций.

Мероприятие, организованное Fire Land Group, также совпало с 5-летним юбилеем проекта «Мой сын - герой!».

Выступившие рассказали о доблести нашей героической Армии под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, об освобождении наших земель от армянской оккупации в результате исторической Победы в 44-дневной Отечественной войне и героизме сынов Родины, ставших шехидами в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В ходе мероприятия был представлен трейлер полнометражного художественного фильма «44». В фильме повествуется о пути к Победе, героизме нашей Армии в Отечественной войне.

Затем выступили известные деятели искусства Азербайджана.

Мать шехида Гусейна Тагиева - Матанат Мамедова, в интервью АЗЕРТАДЖ выражая глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой, сказала: «Мы, матери шехидов, их супруги и гази собираемся вместе на различных мероприятиях. Они не забывают нас, всегда помнят о нас. Благодарна всем за это».

Мать шехида, старшего лейтенанта Рагима Микаилова - Улдуз Микаилова, в интервью рассказала о боевом пути своего сына к вершине шехидства и высоко оценила поддержку, оказываемую нашим государством семьям шехидов. В завершение мероприятия семьи шехидов вручили Лейле Алиевой и Арзу Алиевой памятный подарок. Они выразили признательность нашему государству и Фонду Гейдара Алиева за постоянное внимание и заботу о семьях шехидов.

Уже пять лет в рамках проектов «Мой сын - герой!» и «Мой отец - герой!» почитается память наших шехидов, объединяются их семьи. За эти годы в циклах мероприятий приняли участие около 5000 матерей шехидов и свыше 1700 детей шехидов.

В том числе в этом году в течение месяца Рамазан около 2000 матерей шехидов со всех регионов Азербайджана в рамках проекта «Мой сын - герой!» собирались на встречах, проведенных при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Наряду с тем, что упомянутые мероприятия являются проявлением внимания и заботы о семьях шехидов, почтения к памяти их героических сыновей, также нацелены на поддержку работы государства в этом направлении.