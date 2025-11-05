Заявление Милли Меджлиса в связи с Днем Победы направлено в зарубежные парламенты и международные организации

БАКУ/Trend/ - Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, принятое на пленарном заседании парламента 31 октября в связи с пятой годовщиной Дня Победы - 8 ноября, направлено в парламенты зарубежных стран и международные парламентские организации.

Об этом Trend сообщили в Отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В документе подчеркивается, что победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне в сентябре-ноябре 2020 года, является одним из самых почетных и судьбоносных событий в национальной истории Азербайджана, а достигнутые на поле боя результаты получили свое подтверждение на политико-дипломатическом уровне.

В заявлении отмечается, что подписание Совместной декларации Президентом Азербайджанской Республики и Премьер-министром Республики Армения в Вашингтоне в августе этого года в присутствии Президента Соединенных Штатов Америки и парафирование мирного соглашения между двумя странами положили конец периоду конфликта и проложили путь к долгосрочному миру и стабильности в нашем регионе.

Также подчеркивается, что Милли Меджлис Азербайджанской Республики, отметив историческое значение победы во Второй Карабахской войне, вновь выразил свою приверженность укреплению независимости, территориальной целостности и суверенитета нашего государства и поддержал усилия Президента Азербайджанской Республики по созданию атмосферы мира и сотрудничества в регионе.

