Вашингтон нацелен на углубленное сотрудничество с Центральной Азией по ВИЭ и критическим минералам — взгляд из США

БАКУ/ Trend/ - В преддверии предстоящего саммита формата C5+1 американские эксперты делают упор на диверсификацию экономики, устойчивый рост и региональную интеграцию в качестве основных приоритетов сотрудничества с государствами Центральной Азии. Саммит, по их словам, должен подчеркнуть возможности в торговле, развитии инфраструктуры и частно-ориентированном росте, а также стратегическое взаимодействие в области критических минералов и возобновляемой энергетики.

"С точки зрения США приоритетами являются содействие странам Центральной Азии в углублении экономической диверсификации и повышении устойчивости через их более полное включение в глобальные цепочки создания стоимости, а не простое укрепление статуса экспортеров сырья", - заявила в беседе с Trend профессор и основатель Центра управления и рынков при Университете Питтсбурга Дженнифер Брик Муртазашвили.

Она подчеркнула, что особое внимание будет уделено упрощению торговых процедур и развитию транзитной связанности, инвестициям в инфраструктуру, цифровые сети и логистику, а также стимулированию роста за счет частного сектора, а не только межправительственным сделкам.

Эксперт особо отметила растущий интерес к критическим минералам и редкоземельным элементам, которые США рассматривают как жизненно важные для высоких технологий, "чистой" энергетики, обороны и производства аккумуляторов. При этом важными остаются вопросы устойчивости, "зеленого" роста и эффективного управления.

"В энергетике США видят возможности в поддержке возобновляемых источников - солнца, ветра, гидроэнергетики, модернизации сетей, обеспечении трансграничной торговли электроэнергией и снижении уязвимостей систем", - пояснила Муртазашвили.

Говоря о торговле и инфраструктуре, она подчеркнула, что интерес США заключается в укреплении транзитных коридоров Центральной Азии, модернизации портов, железнодорожных и логистических узлов, а также улучшении таможенных и регуляторных механизмов.

"США стремятся вовлечь страны Центральной Азии не только как поставщиков сырья, но и как звенья в цепочках переработки, очистки и, возможно, производства. Для этого будут использоваться такие инструменты, как финансирование, регуляторное сотрудничество и механизмы снижения рисков, с акцентом на долгосрочную добавленную стоимость и прозрачность, а не разовые соглашения по добыче", - добавила она.

Муртазашвили также отметила роль американских компаний в поддержке регионального развития и интеграции.

"Фирмы США могут привнести передовые технологии в чистой энергетике, горной переработке, цифровой логистике и оптимизации цепочек поставок; участвовать в развитии добавленной стоимости по критическим минералам; помогать строить региональную интеграцию через логистические хабы и транзитные коридоры; и способствовать улучшению управления, экологических и социальных стандартов в крупных проектах", - сказала она.

Она подчеркнула, что у стран Центральной Азии есть ресурсы, но часто не хватает мощностей по переработке и интеграции в глобальные цепочки создания стоимости. Для успеха американских компаний необходимы четкие политические сигналы, инструменты снижения рисков и локальная институциональная способность.

"Повестка «зеленого роста» будет включать продвижение возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, развитие низкоуглеродной логистики и обеспечение того, чтобы добыча и переработка редкоземельных и критических минералов сопровождались экологическими гарантиями, защитой труда и созданием локальной добавленной стоимости", - заявила Муртазашвили.

Говоря о значении формата C5+1, эксперт подчеркнула его роль в укреплении экономических и торговых связей:

"Формат C5+1 - это не просто двусторонние переговоры; он позволяет мыслить трансгранично и строить региональные цепочки поставок вместо разрозненных сделок. Он предоставляет предсказуемую платформу для взаимодействия через рабочие группы и последующие шаги и дает возможность США согласовывать усилия по нескольким секторам в рамках одной структуры", - подчеркнула она.

В заключение Муртазашвили отметила, что формат C5+1 особенно полезен для таких направлений, как редкоземельные материалы и инфраструктура, поскольку он обеспечивает вовлеченность сразу нескольких стран, укрепляя связанность и региональную интеграцию.

"Для стран Центральной Азии саммит создает видимый механизм взаимодействия с США, который может привлечь инвестиции, повысить доверие и послать сигналы другим игрокам на мировой арене", - резюмировала эксперт.