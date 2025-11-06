Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 ноября

6 ноября 2025
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 ноября

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 6 ноября.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9561 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0404 маната, 100 российских рублей - 2,0897 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9561
AUD 1,1073
BYN 0,5699
BGN 1,0001
AED 0,4629
KRW 0,1175
CZK 0,0802
CNY 0,2386
DKK 0,262
GEL 0,6293
HKD 0,2187
INR 0,0192
GBP 2,2206
SEK 0,1779
CHF 2,1005
ILS 0,5222
CAD 1,2054
KWD 5,5317
KZT 0,3238
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5057
MDL 0,0998
NOK 0,1666
UZS 0,0142
PKR 0,6039
PLN 0,4596
RON 0,3847
RUB 2,0897
RSD 0,0167
SGD 1,3021
SAR 0,4533
xdr 2,303
TRY 0,0404
TMT 0,4857
UAH 0,0404
JPY 1,1041
NZD 0,9631
