Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 ноября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 6 ноября.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9561 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0404 маната, 100 российских рублей - 2,0897 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9561
|AUD
|1,1073
|BYN
|0,5699
|BGN
|1,0001
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1175
|CZK
|0,0802
|CNY
|0,2386
|DKK
|0,262
|GEL
|0,6293
|HKD
|0,2187
|INR
|0,0192
|GBP
|2,2206
|SEK
|0,1779
|CHF
|2,1005
|ILS
|0,5222
|CAD
|1,2054
|KWD
|5,5317
|KZT
|0,3238
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5057
|MDL
|0,0998
|NOK
|0,1666
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6039
|PLN
|0,4596
|RON
|0,3847
|RUB
|2,0897
|RSD
|0,0167
|SGD
|1,3021
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,303
|TRY
|0,0404
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0404
|JPY
|1,1041
|NZD
|0,9631