Азербайджан и ИБР обсудили инклюзивные подходы в мировой финансовой системе (ФОТО)

Финансы Материалы 5 ноября 2025 19:43 (UTC +04:00)
Азербайджан и ИБР обсудили инклюзивные подходы в мировой финансовой системе (ФОТО)
Фото: Микаил Джаббаров / X

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Исламский банк развития (ИБР) обсудили инклюзивные подходы в мировой финансовой системе.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Микаила Джаббарова в аккаунте в «X».

Согласно информации, в ходе встречи с президентом Исламского банка развития Мухаммедом Сулейманом Аль-Джасиром в рамках "круглого стола" высокого уровня Арабской координационной группы были обсуждены приоритетные направления сотрудничества с Азербайджаном, инклюзивные подходы в мировой финансовой системе, а также вопросы повестки дня, связанные с проведением ежегодных собраний Группы ИБР в Баку в 2026 году.

