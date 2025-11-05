Обсуждены вопросы углубления сотрудничества между национальными информагентствами Азербайджана и Румынии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 ноября находящаяся с визитом в Румынии азербайджанская делегация встретилась с генеральным директором румынского Национального новостного агентства AGERPRES Клаудией Викторией Николае.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство развития медиа.

На встрече обсуждались вопросы углубления сотрудничества между национальными новостными агентствами Азербайджана и Румынии, расширения информационного обмена и реализации совместных медиапроектов.

Клаудия Виктория Николае проинформировала о деятельности агентства AGERPRES в международных информационных сетях, в том числе в рамках Европейского альянса информационных агентств (EANA) и Медиафорума Европейского Союза. Она подчеркнула важность развития отношений с Азербайджаном в информационной сфере, а также расширения взаимного обмена новостями и фотографиями.

Председатель правления АЗЕРТАДЖ Вугар Алиев отметил, что между агентством и AGERPRES существует долгосрочное сотрудничество и дальнейшее укрепление этих связей создает основу для надежного партнерства в региональном и международном информационном пространстве. Он отметил, что в качестве дальнейших направлений сотрудничества рассматриваются взаимный обмен опытом, программы обучения журналистов и подготовка совместных медиапродуктов.

Исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов рассказал о применении новых коммуникационных технологий в сфере медиа и перспективах сотрудничества в области производства новостей на основе искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что обмен опытом и инновационными подходами в этой области может способствовать развитию медиасистем двух стран.

Председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров отметил важность изучения румынского опыта в сфере регулирования аудиовизуальных и цифровых медиаплатформ, совершенствования механизмов общественного контроля.

В продолжение темы применения искусственного интеллекта стороны широко обсудили применение технологий ИИ в области оцифровки фотоархивов, реставрации архивов и автоматизированной классификации. В этом направлении была достигнута предварительная договоренность о подготовке совместных пилотных проектов и обмене опытом.

На встрече, в которой принял участие посол нашей страны в Румынии Гудси Османов, азербайджанская делегация была проинформирована об архивах AGERPRES. Гостям были представлены богатый фонд исторических фото и видео агентства, в том числе редкие материалы, отражающие состоявшиеся между Румынией и Азербайджаном с прошлого века до наших дней двусторонние визиты, встречи руководителей государств и культурные события.

Стороны договорились организовать на основе этих материалов совместную фотовыставку. Экспозиция продемонстрирует развитие румынско-азербайджанских отношений с советских времен до наших дней, а также исторические корни дружбы между двумя странами.

