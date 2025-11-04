Рэнкинг инвестиционных компаний в Азербайджане по обороту

БАКУ /Trend/ - Опубликованы данные по обороту инвестиционных компаний - членов Бакинской фондовой биржи (БФБ) за январь-октябрь текущего года.
Как сообщает Trend со ссылкой на БФБ, компанией с наибольшим оборотом за этот период стало ЗАО «PASHA Capital Investment Company» (38,6 млрд манатов).
На втором месте в списке находится ЗАО «ABB Invest Investment Company» с оборотом 31,9 млрд манатов, а на третьем — ЗАО «CPM-Invest Investment Company» с оборотом 5,2 млрд манатов.
Следует отметить, что согласно внутренним правилам БФБ, рейтинг членов биржи рассчитывается ежемесячно и публикуется в начале каждого месяца. Для операций репо, государственных и корпоративных ценных бумаг рейтинг рассчитывается в манатах.
В таблице ниже представлен оборот инвестиционных компаний за январь-октябрь:
|Название
|Оборот (в манатах)
|Количество транзакций
|1
|ЗАО «Инвестиционная компания PASHA Capital»
|38,572,189,168.00
|7268
|2
|ЗАО «Инвестиционная компания ABB Invest»
|31,784,333,990.00
|21809
|3
|ЗАО Инвестиционная компания CPM-Invest
|5,225,052,757.00
|2621
|4
|ОАО Инвестиционная компания Assist Finance
|3,284,127,223.00
|1500
|5
|ЗАО «Инвестиционная компания Invest-Az»
|2,192,980,574.00
|1489
|6
|ЗАО «Инвестиционная компания Unicapital»
|2,073,189,180.00
|6313
|7
|ЗАО «Инвестиционная компания Xalq Kapital»
|1,982,153,771.00
|182
|8
|ЗАО «Инвестиционная компания «Capital Partners»
|1,197,128,332.00
|1490
|9
|ЗАО «Инвестиционная компания «Трони»
|594,805,946.00
|5601
|10
|ОАО «Инвестиционная компания «İnno Kapital»
|238,508,149.00
|1036
|11
|ЗАО «Инвестиционная компания «CFI FINANCIAL»
|203,899,676.00
|89
|12
|Инвестиционная компания «MFX Trading»
|180,267,462.00
|68
|13
|ОАО «Xalq Bank»
|500,010.00
|53