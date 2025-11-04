Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)

Азербайджан Материалы 4 ноября 2025 22:38 (UTC +04:00)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 4 ноября в Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля состоялась встреча с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой.

Как сообщает Trend, в рамках встречи Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью школы, учебным процессом, музыкальными кабинетами и творческими успехами талантливых учеников.

Затем была представлена художественная концертная программа с участием учащихся школы.

В концертной программе прозвучали произведения азербайджанских и мировых композиторов.

В заключение Лейла Алиева сфотографировалась на память с коллективом школы.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости