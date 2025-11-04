Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 ноября в Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля состоялась встреча с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой.

Как сообщает Trend, в рамках встречи Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью школы, учебным процессом, музыкальными кабинетами и творческими успехами талантливых учеников.

Затем была представлена художественная концертная программа с участием учащихся школы.

В концертной программе прозвучали произведения азербайджанских и мировых композиторов.

В заключение Лейла Алиева сфотографировалась на память с коллективом школы.