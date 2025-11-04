В Бакинском военном суде начался судебный процесс по делу обвиняемого в государственной измене

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
4 ноября 2025
БАКУ/Trend/ - В Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана начался судебный процесс по уголовному делу в отношении Шохрата Мамедова, обвиняемого в государственной измене, совершенной по заданию иностранных спецслужб.

Как сообщает Trend, в ходе судебного заседания в Бакинском военном суде под председательством судьи Заура Гаджиева были уточнены данные о личности обвиняемого.

Суд принял решение о передаче уголовного дела на рассмотрение.

Судебное заседание назначено на 14 ноября.

Отметим, что обвиняемый Шохрат Мамедов был задержан в результате оперативно-розыскной операции, проведенной СГБ. Ему предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Шохрат Мамедов был задержан сотрудниками СГБ в марте этого года. Он обвиняется в государственной измене в форме умышленного шпионажа в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджанской Республики. В случае доказанности обвинения Ш. Мамедову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненное заключение.

