Эксклюзивное приглашение от сказочных героев на шоу "Новогодняя фабрика чудес" в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Баку уже готовится к чудесам! 20, 21, 27 и 28 декабря на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра оживёт сказка - музыкальное шоу "Новогодняя фабрика чудес", сообщили Trend Life организаторы.

Волшебные герои со всех концов сказочного мира приглашают вас в гости: Дед Мороз и Снегурочка, озорные эльфы, прекрасная Эльза и забавный Олаф, Белль и Чудовище, Золушка и Принц, Барби и Кен, неугомонный Соник, обаятельный Лабубу, Жасмин и Аладдин с Джинном, Пикачу, мощные Трансформеры и многие-многие другие!

Вас ждут музыка и танцы, фантастические спецэффекты, ослепительные костюмы и настоящий интерактив, где чудеса случаются прямо на глазах!

А в грандиозном финале - все вместе, с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями сказок, дети зажгут огни на главной Новогодней ёлке! Подарите себе и детям встречу с чудом — ведь Новый год начинается с "Фабрики чудес"!

- Начало представлений: в 12:00 и 15:00

- Билеты: в кассе театра и онлайн https://iticket.az/events/kids/novogodnyaya-fabrika-chudes

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!