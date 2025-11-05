Жизнь на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана возрождается - Генпрокурор

БАКУ/Trend/ - Жизнь на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана возрождается.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на конференции «Пять лет Победы: торжество государственности и закона» в Зангилане.

Он отметил, что сегодня становятся реальностью слова Президента Ильхама Алиева: «Мы превратим наш родной Карабах в настоящий рай».

"Более 50 тысяч граждан уже постоянно проживают на освобожденных территориях, включая вернувшихся на свои родные земли в Зангилан, Лачин, Физули и другие районы. Отрадно, что из этого числа около 20 тысяч составляют переселенные на родные земли соотечественники, а остальные - молодежь, прибывшая на освобожденные от оккупации территории для работы и учебы", - сказал К.Алиев.

Генеральный прокурор отметил, что сегодня на всех освобожденных от оккупации территориях, в том числе и в Зангилане, последовательно реализуются масштабные инфраструктурные проекты, меры, направленные на восстановление населенных пунктов и социально-экономическое развитие: «Современные автомагистрали, аэропорты, линии энерго- и водоснабжения, школы, больницы и объекты сферы услуг закладывают основу новой жизни на этих землях».

