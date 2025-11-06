Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Баку прибыл поезд с казахстанским зерном, следующий транзитом в Армению (ФОТО/ВИДЕО)

Экономика Материалы 6 ноября 2025 10:16 (UTC +04:00)
В Баку прибыл поезд с казахстанским зерном, следующий транзитом в Армению (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В Баку прибыл поезд с казахстанским зерном, следующий транзитом через Азербайджан в Армению.

Как сообщает в четверг Trend, в настоящее время грузовой поезд находится на железнодорожной станции Биляджари в Баку.

Поезд с пшеницей затем проследует транзитом через Азербайджан и отправится в Армению.

Следует отметить, что Президент Ильхам Алиев в ходе своего государственного визита в Казахстан 21 октября этого года заявил, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, действовавшие с момента оккупации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Баку прибыл поезд с казахстанским зерном, следующий транзитом в Армению (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку прибыл поезд с казахстанским зерном, следующий транзитом в Армению (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку прибыл поезд с казахстанским зерном, следующий транзитом в Армению (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку прибыл поезд с казахстанским зерном, следующий транзитом в Армению (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку прибыл поезд с казахстанским зерном, следующий транзитом в Армению (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку прибыл поезд с казахстанским зерном, следующий транзитом в Армению (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку прибыл поезд с казахстанским зерном, следующий транзитом в Армению (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку прибыл поезд с казахстанским зерном, следующий транзитом в Армению (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку прибыл поезд с казахстанским зерном, следующий транзитом в Армению (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку прибыл поезд с казахстанским зерном, следующий транзитом в Армению (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку прибыл поезд с казахстанским зерном, следующий транзитом в Армению (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку прибыл поезд с казахстанским зерном, следующий транзитом в Армению (ФОТО/ВИДЕО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости