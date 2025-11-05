Азербайджан представил миру модель государства, основанного на равенстве религий и наций - Бахар Мурадова

БАКУ/Trend/ - Азербайджан представил миру модель государства, основанного на единстве и равенстве, где люди не различаются по религиозным убеждениям или национальной принадлежности.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на фестивале "Цвет различия" в Баку.

Она отметила, что проведение в Азербайджане первого фестиваля, посвященного толерантности и разнообразию, имеет важное значение: "Уверена, что этот фестиваль в будущем будет проводиться не только в Баку, но и в других регионах страны".

По словам Бахар Мурадовой, в мероприятии приняли участие представители различных религиозных общин из разных регионов Азербайджана:

"Уверена, что подобные фестивали будут проводиться и в этих регионах. Мы всегда будем демонстрировать наше единство, солидарность и красоту".

Она отметила, что на формирование человека с первых дней жизни влияют семья, религиозные убеждения и ценности. Семья - это первая социальная среда, где формируется личность. Каждый человек взрослеет, усваивая убеждения, культуру и ценности, переданные семьей, а чувство гражданственности и ответственности перед государством формируется географией, в которой мы живем.

"Наша география формирует привязанность к государству. Эта привязанность становится основой государственной политики и общественного единства. Люди, объединенные общими ценностями, создают сильное и независимое государство, имеющее право голоса на международной арене", - сказала Б.Мурадова.

Она напомнила, что на протяжении истории в Азербайджане жили представители разных народов и вероисповеданий, которые, несмотря на различия, объединялись вокруг общих ценностей:

"Без этого единства было бы невозможно построить независимое государство. Воля и сплоченность народа стали основой защиты и развития независимости государства. Пройдя через трудности, сегодня мы смотрим в будущее с уверенностью, опираясь на силу нашего единства".

