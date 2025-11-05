БАКУ/Trend/ - В Баку проходит фестиваль "Цвет различия", организованный Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями.

Как сообщает Trend, в мероприятии, проходящим в рамках "Года Конституции и Суверенитета", принимают участие принимают участие представители 33 религиозных образований, в том числе Управления мусульман Кавказа, Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, Бакинской религиозной общины горских евреев, Бакинской религиозной общины сефардских евреев, Бакинской религиозной общины европейских евреев, Апостольской префектуры Римско-католической церкви, Азербайджанского библейского общества, Азербайджанского религиозного центра бахаи, албано-удинской христианской общины, общества «Сознание Кришны», грузинской православной и молоканской духовно-христианской религиозной общин.

Цель фестиваля - пропаганда и поощрение сформировавшейся в нашей стране образцовой среды толерантности и мультикультурализма, межрелигиозного согласия, солидарности, культурного многообразия и ценностей сосуществования.

В рамках мероприятия демонстрируются выставки, отражающие деятельность религиозных общин, образцы литературы и ручные работы, а также музыкально-танцевальные программы.

