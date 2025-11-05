В 2026 году в Азербайджане сумма выделенных на пенсию средств будет многократно увеличена - депутат

БАКУ /Trend/ - Более 20 процентов доходов Государственного фонда социальной защиты Азербайджанской Республики будет финансироваться из государственного бюджета, что практически соответствует показателям бюджета фонда на 2025 год.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов в ходе обсуждения законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2026 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике.

Депутат отметил, что из общего объёма расходов в 8 миллиардов 483 миллиона манатов 8 миллиардов 146 миллионов манатов направлены на выплаты населению.

"На выплату трудовых пенсий будет выделено 7 миллиардов 992 миллиона манатов. Это означает, что более 94,0% расходов фонда приходится именно на пенсионеров. По сравнению с 2025 годом объем средств, направляемых на пенсии в следующем году, будет увеличен на 10 процентов", - заключил он.

