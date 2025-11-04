Оборот торгов на рынке ценных бумаг в Азербайджане значительно вырос - Талех Кязымов

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего года общий объем торгов на рынке ценных бумаг вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 51,4 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете на 2026 год» в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, объем операций, проведенных на рынке государственных ценных бумаг за отчетный период, составил 8,7 миллиарда манатов.

"За этот период объем рыночных операций с нотами Центрального банка сократился на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,212 миллиарда манатов", - подчеркнул Т. Кязымов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!