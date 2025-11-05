БАКУ /Trend/ - 6 ноября в Вашингтоне пройдёт саммит «Центральная Азия – США». На бумаге — встреча о партнёрстве и безопасности. На деле — новый акт в большой евразийской политике, где Азербайджан стал тем звеном, без которого сама идея интеграции Центральной Азии с внешним миром теряет смысл.

Ещё десять лет назад формат C5+1 был скорее консультативной площадкой, где Вашингтон обсуждал с Казахстаном, Узбекистаном и соседями ситуацию в Афганистане. Сегодня же всё иначе. Центральная Азия стала стратегическим узлом, и ключ к ней лежит в Баку. Именно Азербайджан превратил географическую изолированность региона в экономическое преимущество, связав его с Европой, Ближним Востоком и глобальными рынками.

Именно Президент Азербайджана Ильхам Алиев конвертировал свой военный успех в беспрецедентные экономические возможности для огромного региона Южного Кавказа и Центральной Азии. Вдумайтесь: Азербайджан и Армения воюют, Баку побеждает в этой войне, и первым же протягивает руку побежденному сопернику: это Азербайджан инициировал и толкал вперед мирные переговоры, это Азербайджан выдвигал транзитные и другие экономические инициативы, буквально показывая, насколько это может быть выгодно абсолютно всем. Благодаря реализации стратегии Президента Ильхама Алиева Азербайджан превратился в транспортный, энергетический и политический мост между Востоком и Западом. И сегодня этот мост становится незаменимым для всех — от Брюсселя до Вашингтона.

Транскаспийский маршрут, ещё недавно звучавший как технический термин, теперь стал символом новой эпохи. Через Баку и его порты проходят грузы из Китая и Казахстана в Европу, по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс идут составы, которые заменили привычные северные пути. Азербайджан вложил миллиарды в развитие портов, логистических центров и цифровых платформ. Но главное — он вложил в это доверие. Мир знает: если что-то идёт через Азербайджан, это дойдёт.

Когда на саммите в Вашингтоне лидеры Центральной Азии будут говорить об инвестициях, об энергетике и критических минералах, за кадром останется простая истина: без Азербайджана ни один из этих проектов не работает. Без Баку не будет транзита, без Каспия — маршрута, без политической воли Алиева — устойчивости.

Ильхам Алиев превратил страну в субъект глобальной политики. Благодаря его политике и лидерству Азербайджан стал не просто транзитной территорией, а местом, где формируется новая логика международных отношений — где соединяются интересы Европы, Азии и США.

Для Вашингтона это окно в регион, где можно действовать, не вступая в прямое противостояние с другими державами. Для Центральной Азии — шанс выйти из «континентального тупика». И все это стало возможным потому, что появились возможности, предоставленные Азербайджаном.

В эти дни, когда в Вашингтоне готовятся подписывать соглашения и обсуждать инвестиции, в кулуарах постоянно звучит «Азербайджан» - страны, изменившей евразийское пространство. И, возможно, именно поэтому второй саммит C5+1 станет не просто очередной инициативой, а логическим продолжением прагматичной политики Ильхама Алиева: политики, которая ведет от стабильности к развитию, от региональности - к глобальности.