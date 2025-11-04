Премьер-министр Саудовской Аравии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммад бин Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага.
Как сообщает Trend, в письме говорится:
"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Очень рад выразить Вашему превосходительству поздравления и теплые пожелания по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага Вашей страны.
Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Правительству и народу братского Азербайджана – еще большего прогресса и процветания.
Выражаю Вашему превосходительству глубокое уважение и почтение".