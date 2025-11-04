Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Премьер-министр Саудовской Аравии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 4 ноября 2025 18:39 (UTC +04:00)
Премьер-министр Саудовской Аравии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд / Instagram

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммад бин Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Очень рад выразить Вашему превосходительству поздравления и теплые пожелания по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага Вашей страны.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Правительству и народу братского Азербайджана – еще большего прогресса и процветания.

Выражаю Вашему превосходительству глубокое уважение и почтение".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости