БАКУ /Trend/ - Состоялись обсуждения между азербайджанскими и французскими дипломатами.

Об этом в своем аккаунте в "X" написала посол Франции в Азербайджане Софи Лагут, сообщает Trend.

"Дипломатический советник президента по Европе Бертран Бушвальтер и директор департамента по делам Европы МИД Франции Брис Рокфей посетили Баку для обсуждения двусторонних отношений и региональных вопросов. Они встретились с заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым и представителем Президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым. Эта встреча, последовавшая за последними встречами между Президентом Ильхамом Алиевым и Эммануэлем Макроном, стала очень позитивным шагом в направлении укрепления связей между двумя странами", - отметила посол.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!