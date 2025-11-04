Обнародован прогноз по расходам на обслуживание госдолга в Азербайджане в 2026 г.

БАКУ /Trend/ - Прогнозируется, что расходы на обслуживание государственного долга в следующем году составят 2,458 млрд манатов, а процентные платежи – 1,381 млрд манатов, что составит 56,2% этих расходов.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в заключении Счетной палаты Азербайджанской Республики по проекту государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год, которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

«Рефинансирование внутреннего долга может повлиять на процентные расходы. Учитывая высокую зависимость валютной структуры внешнего долга от доллара (в настоящее время 85,2%) и тот факт, что примерно половина общего долга имеет плавающую процентную ставку, рост спроса на валюту и рост процентных ставок на мировых финансовых рынках могут оказывать все большее влияние на расходы на обслуживание внешнего долга», – подчеркивается в отчете.

В то же время сообщается, что тот факт, что 68% или 5,4 млрд манатов государственных ценных бумаг на сумму 7,942 млрд манатов, размещенных на внутреннем рынке, составляют краткосрочные (1–3 года) облигации, обусловливает необходимость рефинансирования обязательств, которые не могут быть обслужены в среднесрочной перспективе, за счет средств государственного бюджета и Гарантийного фонда. «Это говорит о наличии рисков на внутренних финансовых рынках, связанных с недостаточной ликвидностью, необходимой для инвестирования в государственные ценные бумаги. Следует отметить, что в текущем году наблюдается тенденция замещения краткосрочных долговых обязательств долгосрочными, что служит снижению соответствующего риска», - говорится в отчете.

